En 24 ans de coopération, la Suisse a laissé une trace à Cuba

Les contributions de la DDC à Cuba ont permis d'améliorer l'accès aux produits et aux services pour des millions de personnes, se félicite la Confédération à l'approche du terme de sa coopération avec La Havane. Les plus défavorisés notamment ont pu en profiter.

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a tiré un bilan mardi pour Keystone-ATS au lendemain de la visite de son chef Ignazio Cassis à La Havane, où il a rencontré son homologue Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla.

Les deux hommes ont discuté des deux décennies de coopération suisse à Cuba, une aide qui prendra fin en 2024 en raison des nouvelles priorités décidées par Berne.

Contributions pour la Constitution

Les difficultés économiques du pays ont fortement détérioré les conditions de vie de la population cubaine depuis la fin des années 90, relève le chef de la communication du DFAE Nicolas Bideau.

Dans ce contexte, les contributions de la Direction au développement et à la coopération (DDC) ont permis depuis l'an 2000 'un apport constructif au développement économique et social de Cuba', constate le DFAE.

Parmi les points forts du programme figuraient la gestion participative du développement local, l'accès à la nourriture, le développement économique local ainsi que 'le genre et l'inclusion', notamment en faveur des femmes.

Outre l'aide à la population, la coopération a porté sur les processus législatifs et les politiques publiques. Par exemple, dans le cadre de la nouvelle Constitution cubaine de 2019, la DDC a oeuvré pour l’inscription de principes de base comme l'autonomie des communautés, le rôle du secteur non étatique, les mécanismes de participation citoyenne directe ou encore la criminalisation de la discrimination fondée sur le sexe, l'orientation sexuelle et la couleur de peau, souligne le DFAE.

Innovations et résistances

La Suisse a aussi apporté son expertise au Plan national pour la souveraineté alimentaire et l'éducation alimentaire (2020) et au Plan national de lutte contre le changement climatique (2017).

Elle a été à la base d'innovations, 'dans un contexte cubain considéré comme résistant au changement et ne laissant que progressivement une marge de manœuvre à l'autonomie locale, au secteur privé et à la participation directe des citoyens', précise le DFAE.

Le programme suisse de coopération à Cuba prendra fin en 2024, conformément à une décision prise par les Chambres fédérales en 2020. Le Parlement souhaite transférer progressivement les fonds bilatéraux destinés à l'Amérique latine vers les régions de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et de l'Afrique subsaharienne.

A son lancement en 2000, la coopération avec Cuba faisait partie d'un 'programme spécial'. Le pays est ensuite devenu 'prioritaire' dès 2013.

Après son voyage à La Havane, Ignazio Cassis se rend mercredi et jeudi à Washington pour participer aux réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale (GBM) et du Fonds monétaire international (FMI).

