Encadrement des mineurs non accompagnés jugé insuffisant

Les requérants d'asile mineurs non accompagnés ne bénéficient pas d'un encadrement suffisant dans les centres fédéraux, estime la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT). Il manque une prise en charge en continu.

Dans un rapport publié lundi, la CNPT recommande au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) d'adapter le système actuel de prise en charge pour qu'un encadrement professionnel et continu des jeunes soit garanti, même en cas d'afflux important.

La CNPT souligne que la situation a beaucoup changé depuis février 2022 avec l'arrivée de nombreuses personnes en provenance d'Ukraine et une hausse des arrivées de jeunes Afghans mineurs. Le nombre de mineurs non accompagnés dans les centres fédéraux d'asile est ainsi passé de 138 en mars 2021 à 1755 en décembre 2022.

Dans une prise de position sur le rapport, le SEM écrit que l'encadrement des quelque 1700 jeunes requérants d'asile non accompagnés, conformément au 'manuel RMNA', nécessite non seulement plus de personnel mais aussi une infrastructure beaucoup plus importante. Plus de 60 postes à plein temps ne sont actuellement pas occupés dans l'encadrement des mineurs.

La CNTP reconnaît les efforts consentis par les collaborateurs du SEM et les entreprises chargées de l'encadrement et de la sécurité dans les centres fédéraux et la lourde charge de travail qui pèse sur eux. Pour établir son rapport, elle a effectué 17 visites dans des centres fédéraux pour requérants d'asile dans tout le pays entre février 2021 et octobre 2022.

/ATS