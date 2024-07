Encore trop de ventes illégales d'alcool à des jeunes

En Suisse, il y a encore trop de jeunes qui peuvent se procurer illégalement de l'alcool. Selon Addiction Suisse, plus d'un quart des ventes de bière, de vin ou de spiritueux sont illégales. Les achats en ligne sont surtout problématiques.

Sur plus de 13'000 achats tests effectués en 2023, il y a 27,3% de ventes illégales, soit un taux identique à celui enregistré en 2022, indique mardi l'organisation active dans la recherche sur les addictions. Dans 78,2% des cas, le personnel de vente a demandé explicitement l'âge et/ou une pièce d'identité.

Les stations-service affichent le taux d'infractions le moins élevé, avec 17,6% de ventes illégales, suivies par les chaînes de magasins et les grands détaillants (27,4%) et les cafés/restaurants (28,5%). Le taux d'infractions est au plus haut lors de manifestations ou d'événements (44,2%).

Contrôles insuffisants en ligne

Au niveau du commerce en ligne, l'application de la protection de la jeunesse présente de grandes lacunes. Près de 90% des 156 achats tests d'alcool effectués auprès de sites de commande et de livraison de la restauration ont donné lieu à une vente illégale à des jeunes (2022: 84%). La déclaration de l'âge ou une pièce d'identité n'ont été demandées que dans 14,3% des cas.

Dans le cadre d'autres tests effectués auprès de 115 magasins en ligne, et se limitant au processus de commande, l'âge n'a été contrôlé que dans 8% des cas. Cela s'est fait à l'aide d'une copie d'une pièce d'identité ou d'une identité digitale.

Nouvelle loi cet automne

Actuellement, peu de cantons disposent d'un cadre légal permettant de sanctionner une entreprise en cas de vente illégale à un jeune à l'occasion d'un test d'achat. Une situation qui devrait changer cet automne avec l'entrée en vigueur d'un nouvel article de la loi fédérale sur les denrées alimentaires.

Ce changement législatif devra renforcer l'application des dispositions légales, y compris par les points de vente qui rechignent le plus à le faire, écrit Addiction Suisse. Les plateformes de vente en ligne en particulier doivent renforcer leurs contrôles et mettre en place des dispositifs plus efficaces de vérification de l'âge, estime-t-elle.

/ATS