Espérance de vie: un record l'an dernier en Suisse (Unisanté)

L'espérance de vie a atteint un niveau record en Suisse en 2023, estime Unisanté. Elle aurait atteint 85,8 ans pour les femmes et 82,2 ans pour les hommes.

La tendance historique en augmentation, mais perdue depuis 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, semble être retrouvée, indique mardi le Centre universitaire de médecine générale et santé publique à Lausanne (Unisanté).

En 2019, année du précédent record, l'espérance de vie chez les femmes s'élevait à 85,6 ans et à 81,9 ans pour les hommes. Elle avait ensuite chuté avec l'arrivée du Covid en 2020 (85,1 et 81 ans), avant de rester en dessous du record en 2021 et 2022.

Se basant sur les données de l'Office fédéral de la statistique (OFS), Unisanté souligne que le premier semestre 2023 s'est avéré 'très favorable' en termes de mortalité, 'du fait de l'absence d'épisodes grippaux ou de Covid-19 significatifs.' Si une vague de mortalité a été observée en fin d’année, elle n'a pas inversé la tendance.

Indicateurs à suivre

L'an dernier et par million d'habitants, environ 7900 décès chez les femmes (8100 en 2019) et 7400 (7700) chez les hommes ont été dénombrés. Pour l'ensemble de la population helvétique, cela représente une diminution d'environ 250 décès pour l'année par million d'habitants, souligne Unisanté.

Reste à savoir si cette tendance à la hausse va se poursuivre ou si la courbe de l'espérance de vie va s'aplanir, voire ralentir, comme c'est le cas dans d'autres pays, relève Unisanté.

Le centre lausannois ajoute qu'il faudra aussi 'suivre de près' l'évolution de l'espérance de vie en bonne santé. Cet autre indicateur 'essentiel et en lien avec les enjeux sociétaux et de santé publique' était légèrement à la hausse en 2022 selon l'OFS.

