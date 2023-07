Estimation initiale des dégâts « assez juste » à La Chaux-de-Fonds

L'estimation initiale de 70 à 90 millions de francs des dégâts causés aux bâtiments par la violente tempête du 24 juillet à La Chaux-de-Fonds (NE) 'semble assez juste', estime lundi son maire Jean-Daniel Jeanneret. Une cartographie complète de la zone a été effectuée.

Les images sont en cours d'analyse, précise M. Jeanneret dans un entretien diffusé par 24 Heures et la Tribune de Genève. 'Nous devrions avoir une vision très claire d'ici à quelques jours'.

Il rappelle cependant que le coût global de la tempête va être 'beaucoup plus important' que l'estimation de l'Établissement cantonal d'assurances et de prévention (ECAP). Des dizaines de millions de francs doivent être assumés par les assureurs privés pour les dommages aux véhicules et l'assurance ménage pour les dégâts à l'intérieur des habitations est aussi concernée.

Patrimoine préservé

Outre le bâti, plus de 1000 hectares de forêts ont été impactés par les vents dépassant les 200 km/h. 'La quantité de bois à récupérer constitue l'équivalent de la production de tout le canton de Neuchâtel pour une année', explique le maire.

Le nettoyage et la sécurisation se sont pour l'instant surtout concentrés sur les bâtiments, poursuit-il. 'L'assainissement des forêts viendra ensuite'. M. Jeanneret dit espérer que la ville pourra fonctionner à peu près normalement d'ici à la fin de la semaine.

Il remarque que le patrimoine de La Chaux-de-Fonds, une ville inscrite à l'UNESCO, a été 'bien préservé'. Les collections des musées n'ont pas été touchées, tout comme les maisons de l'architecte chaux-de-fonnier Le Corbusier. 'Même le temple des Éplatures, qui a perdu son clocher et subi d'importants dégâts, n'est pas en péril'.

/ATS