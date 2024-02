Feu de forêt dans le Malcantone: plus de 30 hectares en fumée

L’incendie de forêt qui s’est déclaré vendredi en début de soirée dans une vaste zone entre Mugena et Vezio dans la région du Malcantone a été maîtrisé samedi en début d’après-midi. Quelque 32 hectares ont brûlé. Ses causes n’ont pas encore été établies.

Le feu a pris vendredi vers 19h00 et les flammes se sont rapidement propagées en raison de la sécheresse prolongée et du vent. Une trentaine de pompiers des corps du village voisin de Novaggio et de la ville de Lugano ont été dépêchés sur les lieux et quatre hélicoptères ont été employés pour l’extinction du sinistre.

Un service de piquet est resté en place durant toute la nuit, a précisé à Keystone-ATS Renato Pizolli, attaché de presse de la police tessinoise. Il n'y a pas eu de risques pour les habitations avoisinantes, a-t-il ajouté.

Selon MétéoSuisse, les mois hivernaux sont pauvres en précipitations au sud des Alpes et donc les incendies de forêts ne sont pas rares durant la seconde partie de la saison. Le sinistre qui a ravagé la forêt au-dessus des villages de Mugena et Vezia s’est étendu sur une longueur de 800 mètres et une largeur de 400. La police cantonale et le garde forestier se sont aussi rendus sur place pour constater les dégâts.

