Fonctionnaires tessinois en colère, 6000 manifestants

Environ 6000 personnes, selon les organisateurs, ont manifesté jeudi à Bellinzone contre la politique d'austérité du gouvernement tessinois. Au terme d'une après-midi de grève, les employés du secteur public ont exigé une indexation des salaires de 1,4%.

Le cortège s'est ébranlé vers 17h de la gare et a defilé sur l'avenue principale du chef-lieu tessinois jusque sur la Place de la Collégiale pour un premier arrêt. Les manifestants ont relevé que le Tessin était le seul canton suisse à avoir refusé l'indexation des salaires au coût de la vie pour la fonction publique.

La grève et la manifestation étaient organisées par les syndicats et le mouvement pour la défense des retraites et soutenues par les partis de gauche. Les fonctionnaires tessinois ne s'étaient plus mis en grève depuis décembre 2012.

Il n'était pas possible dans un premier temps jeudi de savoir combien d'employés avaient décidé de croiser les bras. Les organisateurs ont cependant parlé de 'participation massive' au débrayage'.

