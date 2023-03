Forte hausse des accidents de circulation en 2022

Le nombre d'accidents de la circulation a connu une forte augmentation l'an dernier, à l'encontre de la tendance des dernières années. Celui des tués aussi, en hausse de 20,5% sur un an. Face à ce constat, l'OFROU et le BPA lancent des analyses.

En 2022 en Suisse, l'Office fédéral des routes (OFROU) a dénombré 18'396 accidents avec dommages corporels. Cela représente une augmentation de 40% par rapport à la moyenne des cinq dernières années, et de 5,5% par rapport à 2021, qui avait déjà connu un peu plus d'accidents que les années précédentes, lesquelles suivaient une tendance à la baisse.

Les trois quarts de ces accidents n'ont fait que des blessés légers. Mais 241 personnes y ont perdu la vie et 4002 ont été grièvement blessées. Cela représente 41 tués et 69 blessés graves de plus que l'année précédente, respectivement 20,5% et 1,8% de plus. Et par rapport à la moyenne des cinq dernières années, la hausse est de respectivement 2,9% et 55,2%, selon les chiffres transmis jeudi par l'OFROU.

Ce sont surtout les accidents de vélos électriques et de voitures qui ont augmenté. Cette hausse allant à l'encontre de la tendance à la baisse du nombre d'accidents observée depuis de nombreuses années, l'OFROU a lancé une analyse approfondie pour déterminer les possibles causes de cette évolution. Les premiers résultats devraient être disponibles au troisième trimestre 2023.

'Signal à prendre au sérieux'

Le Bureau de prévention des accidents (BPA) analysera lui aussi en détail ces statistiques, fait-il savoir dans un communiqué. Il pourra ainsi déterminer les raisons exactes de cette hausse et définir les mesures les plus pertinentes pour inverser la tendance.

Le BPA considère l'augmentation du nombre d'accidents graves de la circulation comme un 'signal à prendre au sérieux'. Tous les acteurs de la sécurité routière doivent désormais collaborer pour inverser cette tendance. De par son mandat légal de prévention et de coordination, le BPA a un rôle central à jouer dans ce domaine, note-t-il encore.

Automobiliste en cause 3 fois sur 4

Dans le détail, 87 des personnes tuées (+22 par rapport à 2021) et 768 de celles qui ont été grièvement blessées (+30) occupaient des voitures. Les augmentations les plus marquées concernent les victimes d’accidents graves dus à un dérapage ou à une perte de maîtrise du véhicule (+48 victimes; 446 au total) et à des collisions frontales (+22; 149).

La plus forte augmentation du nombre de tués et de blessés graves a été enregistrée chez les plus de 75 ans (+30; 145). En revanche, la catégorie d'âge des 18-24 ans est la seule dont les chiffres ont diminué (-21; 175).

Parmi les automobilistes grièvement accidentés, près des trois quarts ont provoqué eux-mêmes l'accident. Ce n'est pas tant la vitesse qui était à l'origine de ces accidents, mais bien plus l'état de la conductrice ou du conducteur sous l'effet de l'alcool, de médicaments ou de la fatigue. Environ un quart des blessés graves étaient des passagers.

Vélos et des trottinettes électriques

Chez les adeptes du vélo électriques, le nombre de tués (23) a augmenté de six individus et celui des blessés graves (560) de 29. Environ 80% des blessés graves circulaient avec un vélo électrique lent, les autres avec un cycle rapide. Dans les deux catégories, le plus grand nombre de victimes se trouvent dans la catégorie d'âge des 55 à 64 ans.

Parmi les conducteurs de vélos électriques grièvement accidentés, les trois quarts ont provoqué eux-mêmes l'accident. Les principales raisons étaient l'inattention et la distraction, un mauvais comportement au volant et l'alcool. Quatre des accidentés graves étaient des passagers.

Les trottinettes électriques ont également connu davantage d'accidents graves. En 2022, trois personnes sont décédées et 114 ont été grièvement blessées. L'année précédente, il n'y avait pas eu de morts et 89 blessés graves. L'alcool était la cause principale des accidents pour environ un tiers d'entre eux.

Chez les cyclistes n'utilisant que la force du mollet, il y a eu un peu moins d'accidents graves que l'année précédente, surtout chez les personnes âgées de 65 à 74 ans. Il y a également eu une légère baisse chez les motocyclistes. La vitesse et l'inattention restent les principales causes des accidents, a indiqué l'OFROU.

Piétons

Sur les 36 piétons qui ont perdu la vie en 2022 (-1 par rapport à 2021), neuf (14) ont été fauchés sur un passage protégé. Le nombre de piétons grièvement blessés en 2022 a légèrement augmenté, à 445 personnes (424).

L'OFROU relève également 4 morts conduisant d'autres véhicules (zéro en 2021), quatre sur cinq d'entre eux étant des trottinettes normales. Dans cette catégorie, 20 (28) enfants âgés de deux à treize ans ont été grièvement blessés.

/ATS