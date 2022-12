Fortes précipitations et record de décembre au Napf

Des pluies record sont tombées sur le Napf (BE) en deux jours. Jamais autant d'eau n'y a été enregistrée un mois de décembre depuis le début des mesures: 105 millimètres ont été comptés, battant ainsi le record de 97,9 mm établi en 1995, a annoncé samedi Meteonews.

C'est toutefois la station de La Dôle, dans le Jura vaudois, qui a enregistré les précipitations les plus importantes en 48 heures, avec 124 millimètres. Le long du Jura, il est tombé entre 60 et 80 mm d'eau.

La pluie est sans doute à l'origine d'une chute de pierres qui a coupé la route entre Stalden et Saas Balen (VS). La chaussée a été fermée entre 22h00 vendredi et 10h00 samedi, le temps de la déblayer. Il n'y a ni victime ni dégât, a précisé la police cantonale valaisanne à Keystone-ATS. Plusieurs éboulements mineurs se sont produits ailleurs dans le canton.

Une vingtaine de pompiers sont également intervenus vendredi soir à Aigle (VD) pour un risque de débordement de la Grande Eau. La situation s'est améliorée samedi matin et les moyens de protection lourds installés la veille ont été démontés. La rivière restait néanmoins sous surveillance.

Au-dessus de 2000 mètres, les météorologues ont mesuré par endroits plus d'un demi-mètre de neige fraîche, localement en Valais même plus d'un mètre. Ces valeurs sont relatives, car le vent tempétueux a provoqué des déplacements de neige.

Les précipitations abondantes ont parfois été accompagnées d'un vent tempétueux. Des rafales de 135 km/h ont été enregistrées notamment sur le Pilate, en Suisse centrale, et de 128 km/h sur le Moléson (FR).

