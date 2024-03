Fortes précipitations et risque d'avalanches au Sud des Alpes

Meteonews s'attend à des pluies importantes, soit plus de 100 millilitres, dans les régions d'altitude du Tessin et au Simplon au cours des prochaines heures, jusqu'à lundi. Les fortes pluies des derniers jours ont entraîné la fermeture de certains tronçons.

La station de Robiei (TI), à près de 1900 m, a enregistré 115 millilitres de pluie en sept heures entre vendredi et samedi, annonce dimanche Meteonews. A Bosco/Gurin (TI), il est tombé 113 millilitres dans le même temps, et 103 ml à Simplon-Village (VS).

En altitude, les fortes précipitations sous forme de neige font peser un risque élevé d'avalanche, en particulier dans les vallées alpines du Tessin, certaines régions du Valais et le Sud des Grisons.

Les conditions météo continuaient à provoquer des perturbations dans les transports dimanche. Plusieurs installations ne fonctionnaient pas dans la région de la Jungfrau, en raison des fortes rafales de vent, indique Railinfo. La Matterhorn Gotthard Bahn a annoncé l'interruption du trafic entre Andermatt (UR) et Tschamut-Selva (GR).

Risque d'éboulement dans la Vallée de Saas

Dans la vallée de Saas (VS), la route principale entre Stalden et Saas-Grund restait fermée à cause du risque d'éboulement dû aux précipitations. La réouverture ne se fera pas avant lundi matin au plus tôt, de nouvelles informations devant être données à ce moment-là, indique l'office du tourisme de la région.

L'alerte a pu être levée et la route réouverte en revanche entre Saas-Grund et Saas-Almagell, le danger d'avalanche étant écarté.

Dans les Grisons, la route menant au Val Calanca, entre Bivio Castaneda et la bifurcation de Buseno, sera bouclée entre 21h00 dimanche et lundi midi pour des raisons de sécurité, ont annoncé les autorités cantonales. Les fortes précipitations combinées à la fonte des neiges font peser un risque sur le trafic. Quelques centaines d'habitants sont concernés

Par ailleurs, la concentration en poussières de sable du Sahara, très forte vendredi et en partie samedi en divers endroits de Suisse sous l'influence du foehn, avait nettement diminué dimanche.

/ATS