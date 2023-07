Fossiles de lézards géants découverts en Suisse

Les varans ont également vécu en Suisse il y a 17 millions d'années. Des chercheurs bâlois ont découvert par hasard des fossiles de ce lézard géant, apportant ainsi la première preuve de l'existence de varans en Suisse.

Les fossiles proviennent de Langnau, dans l'Emmental (BE), a annoncé le Musée d'histoire naturelle de Bâle lundi. Parmi les centaines d'os et de dents fossiles de la collection paléontologique de vertébrés du musée bâlois, le paléontologue Bastien Mennecart a découvert deux dents incomplètes.

En collaboration avec une équipe internationale de chercheurs de Pologne, d'Allemagne et de Suisse, il a montré que les dentelures marquantes sur les dents ainsi que leur intérieur correspondent à des caractéristiques typiques des varans. Ces conclusions ont été publiées dans la revue scientifique Swiss Journal of Geoscience.

Jusqu'à trois mètres de long

Agées de 17 millions d'années, les dents fossiles font partie des plus anciennes preuves de l'existence du lézard géant varanus en Europe. A l'époque, il faisait en Suisse 5 à 10 degrés plus chaud qu'aujourd'hui, explique le musée bâlois. Les derniers varans connus en Europe vivaient en Grèce il y a moins d'un million d'années.

Aujourd'hui, on trouve des varans en Afrique, en Australie et en Asie. Avec une longueur pouvant atteindre trois mètres, ils font partie des plus grands lézards terrestres au monde.

/ATS