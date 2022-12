Fribourg: La Poya pourra accueillir 750 requérants dès janvier

La caserne de la Poya, à Fribourg, sera utilisée temporairement pour faire face à l’afflux de requérants d’asile en Suisse et des personnes qui fuient la guerre en Ukraine. Quelque 750 personnes pourront être accueillies dans un lieu récemment abandonné par l'armée.

Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) et le canton de Fribourg installeront respectivement un centre fédéral d’asile (CFA) et un foyer d’hébergement cantonal, ont indiqué mercredi sur le site les partenaires, dont les conseillers d'Etat Sylvie Bonvin-Sansonnens (formation) et Philippe Demierre (affaires sociales).

La capacité totale du site est de 750 places, soit 500 places pour le SEM et 250 pour le canton. Les lieux seront clairement séparés par les soins du secrétariat d'Etat. L’exploitation par le SEM est prévue à partir du 9 janvier, avec un accueil progressif des requérants d’asile et des ressortissants ukrainiens selon le besoin.

Pas de scolarisation

Le SEM occupera les bâtiments 1, 2 et 3 du site jusqu’au 31 décembre 2023, au plus tard. La gestion du centre fédéral temporaire, comme celle du centre fédéral d’asile de la Gouglera, est assumée par le secrétariat d'Etat. Ce dernier mandatera des prestataires de services dans le domaine de l’encadrement (ORS) et de la sécurité.

Il n'est pas prévu de scolarisation pour d’éventuels enfants logés dans le centre. Le SEM mettra en place le concept de sécurité habituel d’un tel centre. Pour ce qui est de la sécurité à l’extérieur du CFA, le SEM collaborera avec la Police cantonale et la Ville de Fribourg, ont précisé les intervenants.

Hébergement cantonal

A compter de janvier, le canton occupera les bâtiments 4 et 0, pour une durée temporaire à définir. La gestion du foyer d’hébergement cantonal est assurée par ORS. Dans le canton de Fribourg, ORS et Caritas collaborent pour assurer le suivi des personnes de l’asile et des réfugiés dès le premier jour et jusqu’à leur intégration.

Aucune scolarisation dans le quartier n’est prévue pour les enfants accueillis dans le foyer d’hébergement cantonal. La scolarisation dans les communes s'opère lorsque les familles quittent le foyer d’hébergement après quelques mois et se trouvent dans la phase de deuxième accueil.

Séance d'information

L’occupation de l’abri de protection civile (PC) du Jura pour l’hébergement de requérants d’asile, situé dans le même quartier, se terminera dès le moment où l’hébergement dans le foyer d’hébergement cantonal provisoire sera effectif à la caserne de la Poya. L'objectif consiste à soulager la commune de Fribourg.

L’ouverture d’autres abris PC dans d’autres communes sera envisagée en cas de besoin. Une séance d’information publique est par ailleurs prévue le 19 janvier. L'organisation présentée mercredi découle d'une réunion tenue en fin de semaine passée entre représentants de la Confédération, de l’Etat de Fribourg et de la Ville de Fribourg.

/ATS