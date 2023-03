Fribourg met en consultation sa nouvelle planification hospitalière

Fribourg met en consultation le rapport d'évaluation des besoins en soins pour la planification hospitalière 2024. Les besoins en soins somatiques aigus devraient par exemple croître de 30% d'ici à 2035 pour le scénario de base, soit de 38’762 à 50’275 cas annuels.

Le rapport, complexe, pose les bases statistiques pour définir les mandats de prestations qui suivront l'appel d'offres aux établissements hospitaliers cantonaux et extracantonaux, a rappelé vendredi à Fribourg le ministre de la santé Philippe Demierre. L'année de comparaison est 2019, afin de disposer de suffisamment de recul.

Le rapport a été établi pour les soins somatiques aigus, la réadaptation et la psychiatrie, a précisé Claudine Mathieu Thiébaud, cheffe du Service de la santé publique. Il comprend une analyse du recours aux soins hospitaliers par la population fribourgeoise, de l'offre de soins, ainsi que des flux de patients existants.

Nouvel hôpital

Le document établit aussi les projections des besoins futurs en prestations hospitalières stationnaires de la population fribourgeoise dans les trois domaines à l'horizon 2035. Comme la précédente planification de 2012, celle-ci est basée pour les soins aigus sur les prestations et non pas sur le nombre de lits.

Eu égard à la hausse de 30% des besoins en soins somatiques aigus, le conseiller d'Etat Philippe Demierre a confirmé la perspective de construire un nouvel hôpital dans les dix ans autour de Fribourg. L'intégration de la corrélation avec la croissance de la population de 13,4% ne permet pas encore de situer le nombre de lits nécessaire.

Le phénomène d'exportation des patients demeure une réalité, a relevé Claudine Mathieu Thiébaud, surtout du côté de la minorité germanophone, où 55% des patients sont hospitalisés hors du canton, à Berne. Ce taux n'excède pas 17% pour la majorité francophone, avec des séjours dans les cantons de Vaud mais aussi de Berne.

Décision en 2024

Pour la psychiatrie, la projection des besoins jusqu'en 2035 du scénario de base moyen prévoit une augmentation du nombre de cas annuels de 13%, à 2971, et une avancée du nombre de jours d'hospitalisation de 16%, à 80'721 jours. Sans surprise, c'est la psychogériatrie qui connaît la plus forte croissance.

Concernant la réadaptation, la projection des besoins entre 2019 et 2035 anticipe une augmentation de nombre de cas de 58%, à 4185 cas annuels, dans le scénario de base. Les travaux d'ensemble sont divisés en trois étapes: besoins, offre et garantie de l'offre avec l'établissement et publication d'une nouvelle liste hospitalière.

L'ouverture de l'appel d'offres pour les établissements hospitaliers est prévue le 1er juillet, avec publication dans la Feuille officielle. A la fin du processus d'analyse des retours, il est prévu que la nouvelle liste hospitalière soit soumise au Grand Conseil pour avis, puis au Conseil d'Etat pour décision en 2024.

Le modèle de projection des besoins tient compte pour chaque domaine des évolutions démographiques, économiques, médico-techniques et épidémiologiques et de l'influence que ces évolutions exercent sur les besoins futurs en prestations.

