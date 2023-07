Fribourg précurseur dans le libre accès aux protections hygiéniques

Le canton de Fribourg joue un rôle précurseur avec la mise à disposition en libre accès des protections hygiéniques dans les écoles ainsi que dans les institutions publiques et sportives. La mesure se concrétisera au début de 2024.

Le libre accès à des protections hygiéniques s'opérera sur tout le territoire cantonal dans pas moins de 73 bâtiments publics, ont indiqué mercredi devant la presse l'Etat de Fribourg et la Ville de Fribourg. La distribution décidée par le Conseil d’Etat fait suite à un postulat déposé par deux députées.

Le texte demandait d’étudier la possibilité de proposer gratuitement des protections hygiéniques dans les lieux de formation et les institutions publiques et sportives. Une étude de faisabilité a été ensuite menée sous l’égide d’un Comité de pilotage présidé par le Service de l’action sociale (SASoc) et rassemblant plusieurs entités.

Le rapport lié à l'étude recense les modalités de mise en œuvre, soit le nombre de lieux concernés, le coût et le matériel nécessaire.

/ATS