Genève refuse d'étendre les droits politiques des étrangers. Selon les premiers résultats, l'initiative 'Une vie ici, une voix ici' est rejetée dimanche par 61,19% de 'non'.

La modification de la Constitution visait à octroyer aux étrangers qui habitent à Genève et vivent depuis au moins huit ans en Suisse des droits politiques complets aux niveaux communal et cantonal. Les étrangers auraient ainsi obtenu le droit d'éligibilité au niveau communal, en plus du droit de vote actuel, ainsi que les droits de vote et d'éligibilité sur le plan cantonal, une première en Suisse.

Cette mesure était défendue par la gauche, les syndicats et des associations afin de 'renforcer la démocratie' dans un canton qui compte plus de 40% d'étrangers. L'initiative était présentée sans contreprojet, la droite estimant que seule la naturalisation ouvre un accès plein et entier à la citoyenneté.

/ATS