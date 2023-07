Grosse affluence aux journées portes ouvertes de la Confédération

Des milliers de curieux ont afflué samedi à Berne pour assister à la première des deux journées portes ouvertes de la Confédération pour les 175 ans de la Constitution fédérale. Parmi les sites à visiter, le Palais fédéral affichait la plus longue file d'attente.

Les visiteurs ont dû attendre parfois plusieurs heures afin de pouvoir découvrir les salles du Conseil national et du Conseil des Etats, selon un journaliste de Keystone-ATS présent sur place. Devant les autres bâtiments de la Confédération et le siège de la Banque nationale suisse, plusieurs centaines de personnes devaient faire la queue pour entrer dans une ambiance joyeuse et détendue.

Pour l'occasion, une application pour smartphone permet de visiter les lieux sans faire appel à un guide. Une douzaine de bâtiments de la Confédération sont ouverts au public jusqu'à dimanche soir.

Les visiteurs ont la possibilité de s'entretenir avec des personnalités politiques dont la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider. Ils peuvent aussi découvrir le Bellevue Palace. Dans cet hôtel de luxe, les autorités fédérales organisent notamment des banquets d'Etat. Elles y reçoivent des ministres et des chefs d'Etat.

/ATS