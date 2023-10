Grosse poussée du bloc de droite au Conseil national

L'UDC se profile comme la grande gagnante des élections fédérales de dimanche. Elle devrait reconquérir huit sièges au Conseil national. Au Conseil des Etats, les rapports de force sont globalement stables, non sans surprises, comme à Neuchâtel.

Selon la projection de gfs.bern comportant une marge d'erreur de deux sièges, l'UDC pourrait compter 61 membres, soit son troisième meilleur résultat. Le parti conservateur récupère huit des douze sièges perdus en 2019. Il a apparemment réussi à mobiliser sur le thème de la migration et de l'asile.

Le Jura a vécu un séisme politique. L'UDC a bouté le Centre hors de la Chambre du peuple. La députation jurassienne comptera le socialiste sortant Pierre-Alain Fridez et l'UDC Thomas Stettler.

Le parti sort aussi gagnant à Fribourg. Nicolas Kolly, ancien garde suisse, a repris le siège perdu en 2019 par Jean-François Rime, au détriment de la socialiste sortante Ursula Schneider Schüttel. A Neuchâtel, l'UDC a également reconquis son siège avec Didier Calame.

A Genève, le MCG remporte deux sièges au Conseil national, après y avoir siégé de 2011 à 2019. Le visage de la future députation genevoise dépendra du résultat du second tour de l'élection au Conseil des Etats. L'ancien conseiller d'Etat Mauro Poggia, qui avait siégé de 2011 à 2013, et Roger Golay, qui lui avait succédé jusqu'en 2019, font leur retour sous la Coupole.

Les partis écolos perdants

Les perdants du jour sont les partis écologistes. Les Vert-e-s pourraient perdre au moins six sièges, selon la projection. Dans le canton de Vaud, Valentine Python n'a pas été réélue. A Genève, Isabelle Pasquier-Eichenberger a connu le même sort. Les écologistes pourraient encore être saignés à Berne et à Zurich.

Ils avaient gagné 17 sièges il y a quatre ans, à 28 au total. Ensemble à Gauche et le POP, qui appartenaient au groupe parlementaires des Vert-e-s, ne sont plus représentés à Berne.

Le PVL pourrait reculer de cinq sièges, à onze. A Genève, Michel Matter a raté la marche après un mandat seulement, tout comme le Vaudois François Pointet.

PS stable

Le PS n'arrivera pas à compenser les pertes vertes, mais il reste le deuxième parti de Suisse avec probablement 40 mandats.

Le parti à la rose a conquis un sixième siège dans le canton de Vaud et devient ainsi le premier parti du canton devant le PLR et l'UDC qui envoient chacun quatre députés. Genève s'octroie un troisième mandat socialiste, mais aux dépens d'Ensemble à Gauche.

Les socialistes ont cependant perdu trois fauteuils à Fribourg, à Bâle-Ville et dans les Grisons.

Centre et PLR au coude à coude

Le Centre et le PLR se disputent la troisième place. Selon la projection, ils pourraient compter respectivement 30 et 29 mandats. Dans le canton de Vaud, deux sortants élus en cours de législature, Alexandre Berthoud et Daniel Ruch, n'ont pas été réélus. De manière générale, le PLR est le seul parti en baisse constante depuis 2015.

Le Centre vaudois fait quant à lui son retour sous la Coupole fédérale avec Isabelle Chapuis. Quasi inconnue sur la scène politique vaudoise, elle reprend le siège perdu par Claude Béglé en 2019. Elle a adhéré au parti en 2022 et profite apparemment de la dynamique Valérie Dittli, élue l'an dernier au Conseil d'Etat.

Des surprises au Conseil des Etats

Au Conseil des Etats, 29 sénateurs ont déjà assuré leur élection. Avec quelques grosses surprises: à Neuchâtel, Philippe Bauer (PLR) le sortant libéral-radical Philippe Bauer, membre de la commission d'enquête parlementaire (CEP) sur Credit Suisse, n'a pas été réélu. Le socialiste Baptiste Hurni siègera au côté de la Verte Céline Vara. Le résultat aurait été différent avec le système majoritaire, analyse le politologue Nenad Stojanovic.

Sur Vaud, l'ancien conseiller d'Etat et conseiller national PS Pierre-Yves Maillard, président de l'Union syndicale suisse, permet à la gauche de conserver au moins un siège. L'ancien ministre PLR Pascal Broulis devra lui passer par un second tour, où il affrontera le Vert Raphaël Mahaim.

Surprise aussi à Genève où Mauro Poggia (MCG) réalise un gros score et devance les sortants Lisa Mazzone (Vert-e-s) et Carlo Sommaruga (PS), presque à égalité. Céline Amaudruz (UDC) se place quatrième et a déjà annoncé se lancer dans un second tour au côté de Mauro Poggia.

Ballotage

A Fribourg, la centriste Isabelle Chassot, présidente de la CEP sur Credit Suisse, n'a pas atteint la majorité absolue non plus. Elle devance la sortante PLR Johanna Gapany et l'UDC Pierre-André Page.

Même scénario en Valais, même si le Centre est bien parti pour conserver son hégémonie. Beat Rieder et Marianne Maret terminent en tête. Dans le Jura, où c'est le système proportionnel qui prévaut, Charles Juillard (Centre) fait la course en tête. Au Tessin, Marco Chiesa (UDC), le président du parti, n'a pas réussi non plus à passer la rampe dès le premier tour.

/ATS