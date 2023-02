Hausse d'un quart du nombre de travailleurs étrangers en Suisse

La forte demande de main-d'oeuvre en Suisse a provoqué un bond de 26% du nombre de travailleurs étrangers en 2022 dans le pays, par rapport à 2021. Le solde migratoire (différence entre l'immigration et l'émigration) s'est établi à 81'345 personnes à fin décembre.

Ce solde migratoire est en forte hausse (+ 19'819) par rapport à 2021, l'émigration étant restée stable tandis que l'immigration progressait nettement, indique jeudi le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Fin décembre, 2,242 millions de ressortissants étrangers résidaient en Suisse de façon permanente, contre 2,213 millions six mois plus tôt. Environ les deux tiers sont des citoyens de pays de l'UE ou de l'AELE.

Les Italiens sont les plus nombreux, devant les Allemands, les Portugais et les Français. La nette hausse sur un an concerne avant tout l'immigration en provenance de pays de l'UE et s'explique essentiellement par les besoins de main-d'oeuvre dans les services, l'industrie et la construction.

Au niveau des départs, 73'736 résidants permanents de nationalité étrangère ont quitté la Suisse (- 656 personnes par rapport à 2021). Au final, le total de ressortissants étrangers venus s'établir en Suisse a dépassé de plus 81'000 celui des étrangers qui sont partis.

Besoins de l'économie

Ces statistiques, note le SEM, reflètent 'l'évolution positive de la croissance économique et le cadre politico-économique stable' du pays. Un effet de rattrapage après la crise du coronavirus a aussi stimulé la demande de main-d'oeuvre.

Les branches traditionnelles d'immigration comme la planification, le conseil et l'informatique, l'hôtellerie, la construction, le commerce et la santé ainsi que l'industrie ont enregistré les plus fortes hausses du nombre de séjours longue durée.

Par ailleurs, le regroupement familial a représenté 26,5% de l'immigration à titre durable: 43'026 personnes sont entrées en Suisse dans ce cadre, +7,4% par rapport à 2021.

Pas moins de 41'131 étrangers ont acquis la nationalité suisse lors de l'année sous revue, la plus grande partie étant des Allemands (8946), suivis des Italiens (4648) et des Français (3661).

A noter que 5667 autorisations frontalières supplémentaires ont été délivrées en 2022. Le canton le plus demandeur a été Genève (1343), devant le Tessin (1066) et Vaud (576). Suivent notamment le Jura (300), Neuchâtel (196) et le Valais (129).

/ATS