Hausse des cambriolages en 2022, une première en 10 ans

Pour la première fois en dix ans, la police a enregistré en 2022 une hausse des cambriolages. Les violences graves ont également augmenté de plus de 16% par rapport à l'année précédente, en particulier les lésions corporelles graves et les viols.

Au total, 35'732 cambriolages ont été enregistrés dans toute la Suisse. Ces vols par effraction ou par introduction clandestine ont augmenté de 14,6% par rapport à l'année précédente, retrouvant le niveau précédant la pandémie, a indiqué lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans sa statistique policière de la criminalité.

Le nombre de vols, de tous types, a augmenté de 17,4% pour atteindre 174'702. La hausse est particulièrement forte pour les vélos électriques: au total, 14'153 engins ont été dérobés l'an dernier, soit une augmentation de 58,7%.

Le nombre d'actes de violence grave dénoncés et enregistrés a augmenté également de 16,6% pour s’établir à 1942 infractions, valeur la plus haute depuis le début du présent relevé en 2009. Les viols totalisent 867 infractions (+14,5%) et les lésions corporelles graves 762 (+17,2%).

Un total de 42 homicides perpétrés a été enregistré, un nombre inchangé par rapport à 2021. Vingt-cinq (59,5%) ont été commis dans la sphère domestique (23 en 2021). Quinze femmes et un homme ont été tués dans le cadre d'une relation de couple actuelle ou ancienne et cinq enfants ont été tués par l'un des parents.

