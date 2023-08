Ignazio Cassis entame sa tournée Asie-Pacifique en Indonésie

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis se rend mardi en Indonésie, première étape de sa tournée dans la région Asie-Pacifique, qui suscite un intérêt géopolitique grandissant. Les relations économiques seront au coeur des discussions.

Le Tessinois, qui prononcera son discours à l'occasion de la fête nationale depuis Jakarta, doit rencontrer son homologue indonésienne Retno Marsudi. Ils discuteront surtout du partenariat économique entre l'AELE - dont la Suisse est membre - et l'Indonésie, pays le plus riche de l'Asie du Sud-Est. L'accord entré en vigueur depuis 2021 facilite les échanges commerciaux entre les deux pays.

Ignazio Cassis s'entretiendra également avec Kao Kim Hourn, secrétaire général de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), avec laquelle Berne souhaite améliorer son partenariat notamment économique.

La Suisse s'applique depuis plusieurs années à soigner ses contacts avec l'Asie du Sud-Est, Ignazio Cassis s'étant déjà rendu dans la région il y a deux ans. Outre son expansion économique, la zone revêt un intérêt géopolitique dans un contexte de lutte de pouvoir de plus en plus intense entre les Etats-Unis et la Chine.

Enjeu pour la recherche

Ignazio Cassis doit poursuivre sa tournée à Singapour et en Australie, où les rencontres porteront en premier lieu sur la coopération dans le domaine scientifique. L'enjeu est de taille pour la recherche helvétique qui pâtit de la mise à l'écart de la Suisse du programme Horizon suite à l'arrêt en 2021 des négociations avec Bruxelles sur un accord-cadre institutionnel.

La Suisse compte également renforcer sa présence dans les îles du Pacifique, qui suscitent les convoitises occidentales face à l'influence grandissante de la Chine. M. Cassis va, lors de la dernière étape de son voyage en Nouvelle-Zélande, établir le contact avec son homologue de Niue, Mona Ainu'u.

Située entre les îles Tonga, Samoa et Cook, l'île est intéressante stratégiquement. Les Etats-Unis ont récemment inauguré une ambassade aux îles Tonga, tandis que la France a annoncé l'ouverture d'une représentation aux Samoa. Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken et le président français Emmanuel Macron viennent tous deux d'effectuer une tournée dans la région Asie-Pacifique.

/ATS