Ignazio Cassis inaugure l'ambassade de Suisse auprès du St-Siège

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a inauguré mercredi au Vatican l'ambassade de Suisse auprès du Saint-Siège. La représentation, qui s'occupera aussi des relations avec Malte et St-Marin, doit 'permettre de poursuivre des buts communs fondamentaux'.

Il n'est pas fréquent, a déclaré M. Cassis dans son discours au St-Siège, qu'un ministre suisse des Affaires étrangères inaugure une nouvelle ambassade, elle qui compte déjà plus de 170 représentations dans le monde.

Le magistrat a mis en évidence les liens qui unissent la Suisse et le Vatican: l'italien comme langue officielle, la culture et les valeurs chrétiennes, selon le discours transmis par le Départemement fédéral des affaires étrangères (DFAE). A cela s'ajoute que depuis plus d'un demi-millénaire, les gardes suisses servent le pape et le Vatican.

M. Cassis effectue depuis mercredi une visite de trois jours en Italie et au Vatican.

/ATS