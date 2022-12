Image positive de la Suisse à l'étranger, les médias ambivalents

La Suisse bénéficie toujours en 2022 d'une très bonne image auprès de la population à l'étranger. La vision est plus ambivalente dans les médias internationaux, notamment vis-à-vis des prises de position de la Confédération en lien avec la guerre en Ukraine.

Comme les années précédentes, la Suisse continue de jouir d'une excellente image auprès d'une grande partie de la population à l'étranger, révèle jeudi un sondage représentatif mené dans 18 pays, sur mandat de Présence Suisse. Au total, 11'276 personnes ont été interrogées.

On retient à l'étranger principalement de la Suisse ses montagnes (23% des sondés), son chocolat (18%), sa beauté (17%), son secteur horloger (14%), ses banques (12%), ses fromages (10%), ainsi que la force et la stabilité de son économie (11%) et une qualité de vie élevée (7%).

La neutralité helvétique est une thématique ayant gagné en visibilité, 12% des sondés l'évoquant. Elle a été mentionnée plus souvent que les années précédentes et est globalement jugée plus sévèrement.

Médias parfois critiques

Dans les articles et reportages consacrés à la Suisse, les positions de la Confédération par rapport à la guerre en Ukraine ont retenu l'attention cette année, que ce soit en termes de politique de sanctions, de réexportation d'équipements militaires, ou de neutralité. Les médias étrangers, européens en particulier, se sont parfois montrés critiques.

Les médias étrangers ont également abondamment traité de la place financière suisse. Le dossier des 'Suisse Secrets', ainsi que celui de Credit Suisse, ont notamment été évoqués.

Parmi les événements ponctuels, le Forum économique mondial à Davos, le futur dépôt suisse de déchets nucléaires près de la frontière allemande et le retrait de la compétition de Roger Federer ont également largement été relayés.

/ATS