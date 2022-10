Jamais autant de fidèles n'ont quitté l'Eglise catholique

L'an dernier, 34'182 personnes ont quitté l'Eglise catholique en Suisse. C'est plus de 2500 de plus qu'en 2019, année du précédent record. On observe d'importantes différences entre les cantons.

Le nombre de sorties se maintient à un niveau très élevé, indique vendredi l'institut suisse de sociologie pastorale (SPI), basé à St-Gall. Le taux de sortie est en moyenne de 1,1% en 2021 dans l'ensemble du pays. On dénombrait 31'410 sorties en 2020 et 31'772 l'année précédente.

Le SPI souligne que les cantons de Genève, du Valais, de Neuchâtel et de Vaud n'enregistrent pratiquement pas de sorties d'Eglise. Cette particularité est due à l'organisation différente des Eglises: il n'y existe en effet pas de structure formelle d'affiliation, liée à l'obligation de s'acquitter d'un impôt ecclésiastique, une structure dont on pourrait tout simplement sortir.

Si l'on exclut ces cantons, on obtient un taux de sortie moyen de 1,5%, contre 1,4% en 2020. C'est comparable aux pays environnants: il est de 1,6% en Allemagne et de 1,5% en Autriche.

