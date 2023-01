L'Autriche critique la position de Bruxelles sur Horizon Europe

Le président autrichien Alexander van der Bellen a critiqué vendredi la politique de l'UE face à la Suisse. Il a jugé 'insupportable' que la Confédération et ses universités - 'les meilleures du monde' - soient exclues des programmes européens de recherche.

Le secteur de la recherche montre que l'Union européenne a également besoin de la Suisse, a-t-il souligné lors d'une conférence de presse avec le président de la Confédération Alain Berset à Vienne. Il a rappelé que vingt universités suisses s'étaient vu attribuer des fonds dans le cadre du programme de recherche, mais que Bruxelles avait ensuite refusé de les verser.

'L'Autriche fera tout pour améliorer à ce niveau les relations entre l'UE et la Suisse', a promis l'ancien professeur d'université, cité par l'agence autrichienne APA. Alain Berset s'est félicité que l'Autriche partage la position suisse sur ce dossier. Il a salué vendredi les efforts déployés par l'Autriche en vue d'une solution.

Partenariat à renforcer

Le Fribourgeois a souligné la volonté de la Suisse de renforcer son partenariat avec l'Union européenne, qu'il a qualifiée de 'bénéfique pour les deux parties', selon un communiqué du Département fédéral de l'intérieur (DFI). Il a rappelé que le Conseil fédéral a proposé 'une large approche sectorielle' visant à rapprocher les intérêts des deux parties.

Alain Berset s'est dit optimiste quant aux discussions exploratoires en cours sur la reprise des négociations entre l'UE et la Suisse. 'Les choses avancent', a-t-il dit, alors que la secrétaire d'Etat Livia Leu doit se rendre vendredi prochain à Bruxelles pour une nouvelle ronde de discussions.

Mais il est important d'obtenir 'un bon résultat pour les deux parties', car il y aura 'très probablement une votation' sur le résultat des négociations, a-t-il ajouté.

Relations étroites

Alexander van der Bellen a également salué la 'belle tradition' qui veut que le président de la Confédération réserve sa première visite à l'étranger à l'Autriche. Elle témoigne selon lui 'des relations étroites et confiantes entre nos deux pays'.

Outre la rencontre avec le président autrichien, des entretiens avec le chancelier Karl Nehammer, le président du Conseil national Wolfgang Sobotka et le ministre de la santé et des affaires sociales Johannes Rauch étaient au programme.

Parmi les principaux sujets abordés figuraient également la guerre en Ukraine et l'action de la Suisse et de l'Autriche en faveur de la population ukrainienne. Les échanges ont encore porté sur la politique migratoire européenne, la politique climatique, l'Agenda 2030 pour le développement durable et la coopération des deux pays au sein de l'ONU et de l'OSCE.

Respect du droit international

Jeudi, M. Berset s'était rendu au siège de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Il a rencontré la secrétaire générale Helga Maria Schmid et le chef de la diplomatie de Macédoine du Nord Bujar Osmani président en exercice de l'OSCE. Il a souligné l'engagement de la Suisse en faveur d'un ordre multilatéral efficace fondé sur le respect du droit international.

/ATS