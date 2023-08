L'Empa a développé un drone qui peut voler et naviguer

Les scientifiques de l'Empa à Dübendorf (ZH) ont développé un drone qui peut voler et naviguer sur l'eau. Se déplaçant en silence sur un plan d'eau, il peut observer le comportement des animaux sauvages sans les déranger.

Le drone ultraléger SailMAV peut collecter des données sur la biodiversité. 'Les oiseaux aquatiques ou les mammifères vivant sur la rive ne sont pas dérangés' par l'engin, ce qui permet de fournir des informations 'non faussées' concernant les effets du changement climatiques sur l'état de l'écosystème, indique jeudi André Farinha, développeur de drones à l'Empa et à l'Imperial College de Londres.

Le défi a été d'apprendre à ce drone à voler, car les principes de conception pour les mouvements sur l'eau et dans les airs sont contradictoires. 'Après des modélisations mathématiques et la construction de quelques prototypes, nous avons pu optimiser les propriétés aérodynamiques de manière à ce que le Sail MAV puisse effectivement naviguer sur l'eau comme un catamaran et voler avec des ailes ouvertes', explique André Farinha.

Pour se déplacer d'un plan d'eau à l'autre, le drone replie les côtés de son aile haute performance en trois parties à l'horizontale en deux secondes. Il atteint ainsi une envergure d'un mètre. A l'avenir, il sera équipé de capteurs plus complexes afin de naviguer et voler de manière autonome.

/ATS