L'ONU remercie la Suisse pour son soutien au maintien de la paix

L'ONU remercie la Suisse pour 'ses décennies de soutien' aux forces de maintien de la paix, qui atteignent leurs 75 ans cette année. Berne est 'un partenaire solide et fiable', a dit mercredi le secrétaire général adjoint en charge de ce dossier, Jean-Pierre Lacroix.

Une campagne auprès des pays contributeurs est menée par l'ONU alors que la Suisse prend lundi la présidence pour un mois du Conseil de sécurité. Dans quelques semaines, la conseillère fédérale Viola Amherd doit participer à une réunion à New York sur les 75 ans de maintien de la paix onusien.

Depuis 1948, plus de deux millions de femmes et d'hommes ont servi dans 71 missions, dont 12 sont toujours actives. Le premier déploiement suisse dans le cadre de ce dispositif remonte à celui en 1990 de plusieurs militaires à l'Organisation des Nations Unies chargée de la surveillance de la trêve au Moyen-Orient (ONUST). Depuis deux ans, le divisionnaire Patrick Gauchat dirige cette mission onusienne, la première à avoir été lancée par l'institution.

Il est le premier Suisse à piloter une force de maintien de la paix de l'organisation. Au total, la Suisse coopère actuellement à six opérations de maintien de la paix avec 33 personnels en uniforme, dont deux femmes. La plus grande contribution porte sur l'ONUST où 13 casques bleus sont déployés. Des militaires suisses sont surtout présents dans plusieurs pays africains.

'Nous continuerons à travailler aux côtés de la Suisse, y compris en sa qualité de membre élu du Conseil de sécurité, pour faire progresser le mouvement mondial en faveur d'une paix durable', affirme M. Lacroix. L'organisation 'n'oubliera jamais le sacrifice des trois casques bleus suisses qui ont perdu la vie alors qu'ils servaient sous le drapeau de l'ONU', a-t-il ajouté.

La Suisse soutient également l'initiative 'Action pour le maintien de la paix (A4P)' du secrétaire général Antonio Guterres. Celle-ci cherche à renforcer le maintien de la paix grâce à des mandats plus ciblés, des opérations plus solides et plus sûres, des forces mieux équipées et en augmentant le soutien à des solutions politiques.

