L'UNIGE et les HUG ouvrent un Centre de médecine de premier recours

L'Université de Genève (UNIGE) et les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ouvrent un Centre de médecine de premier recours. Objectif: promouvoir la médecine de famille auprès des étudiants afin de pallier la pénurie de généralistes.

'L'ambition est d'offrir à la population genevoise une médecine de premier recours forte en assurant la relève', a déclaré lundi lors de l'inauguration du Centre de médecine de premier recours son codirecteur, le professeur Idris Guessous, par ailleurs médecin-chef du Service de médecine de premier recours des HUG.

Ce service et l'Institut universitaire de médecine de famille et de l'enfant de l'UNIGE, dirigé par la professeure Dagmar Haller qui codirige le nouveau centre, vont mutualiser leurs activités et compétences, avec plusieurs partenaires. 'Un des buts est de rendre la pratique de la médecine de premier recours plus visible et la formation plus cohérente afin d'encourager les vocations', a déclaré Mme Haller.

/ATS