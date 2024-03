L'ancien vice-président syrien renvoyé en jugement en Suisse

L'ancien vice-président syrien Rifaat Al-Assad sera jugé par le Tribunal pénal fédéral pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a décidé de le renvoyer en jugement, annonce-t-il mardi.

L'acte d'accusation se fonde sur des faits qui se sont déroulés en février 1982 dans la ville de Hama (centre) et dans le cadre du conflit armé ayant opposé les forces armées syriennes et l'opposition islamiste. Rifaat Al-Assad dirigeait alors les Brigades de Défense ('Saraya al Difaa') et commandait les opérations à Hama.

Il lui est reproché d'avoir ordonné des meurtres, des actes de torture, des traitements cruels et des détentions illégales, écrit le MPC dans un communiqué. La procédure pénale suisse a été ouverte en vertu de la compétence universelle et de l'imprescriptibilité des crimes de guerre.

/ATS