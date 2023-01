L'année 2022 marquée par un triplement de la migration irrégulière

Le nombre d'entrées illégales a presque triplé en Suisse en 2022. Plus de 52'000 cas ont été enregistrés de janvier à décembre, soit environ 33'000 de plus que l'année précédente. La hausse s'explique surtout par l'afflux de migrants afghans et marocains.

De nombreux migrants illégaux sont arrivés en Suisse en traversant les frontières avec l'Autriche et l'Italie, a indiqué jeudi l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), qui a publié les chiffres de janvier à décembre 2022.

Pour le seul mois de décembre, 5965 personnes ont été interpellées. Un chiffre en baisse par rapport au mois de novembre, mais en forte hausse par rapport au même mois de 2021, quand 2617 personnes avaient été arrêtées.

Les statistiques sont en revanche stables s'agissant des passeurs interpellés. En 2022, l'OFDF en a recensé 476, un chiffre quasi identique à 2021 (478).

