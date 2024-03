L'appel d'E. Baume-Schneider: ne pas se « reposer sur ses lauriers »

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a pointé les inégalités dont sont toujours victimes les femmes, vendredi à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Celles-ci gagnent en moyenne 1500 francs de moins par mois, a-t-elle rappelé.

Dans une vidéo postée sur le réseau social X, la cheffe du Département fédéral de l'intérieur (DFI) a aussi relevé que les femmes sont plus rarement cheffes et assument plus souvent le travail non rémunéré.

Leurs rentes de vieillesse sont plus basses et elles risquent davantage de tomber dans la pauvreté. Elles subissent en outre beaucoup plus souvent la violence domestique ou le harcèlement sexuel.

Pour la ministre, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers: 'il y a encore beaucoup à faire pour que les femmes puissent mener une vie sûre et être indépendantes financièrement'. Et ce, même si certaines évolutions positives ont eu lieu, comme la participation croissante des femmes au marché du travail et l'engagement majeur des femmes en politique, a encore dit la Jurassienne.

/ATS