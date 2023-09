L'armée suisse met fin à la vente de ses anciens bunkers

L'armée suisse ne vendra plus ses vieux bunkers, cédés à des privés. Cette décision a été prise pour permettre une meilleure décentralisation de l'armée qui se prépare dans le contexte de la guerre en Ukraine, assure son chef Thomas Süssli dans la presse.

'Nous devons faire avec ce que nous avons', poursuit le chef de l'armée, qui revoit actuellement le catalogue de ses installations, dans les titres alémaniques du groupe Tamedia.

Et ce même si cela signifie utiliser des bunkers déclassés dont la position est publiquement connue. 'Ces installations peuvent toujours avoir une utilité militaire si nous en possédons beaucoup dans une région donnée', assure Thomas Süssli.

Cette décision s'inscrit dans la stratégie de l'armée présentée en août et axée sur la défense dans le contexte de la guerre en Ukraine. 'Nous décentralisons de plus en plus' afin d'éviter qu'un adversaire puisse mettre l'armée hors d'état de nuire en quelques bombardements, indique M. Süssli.

/ATS