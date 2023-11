L'assureur-maladie KPT quitte l'association de branche Curafutura

L'assureur-maladie bernois KPT quitte l'association des assureurs-maladie Curafutura. Il justifie sa décision, qui devrait être effective à la fin de cette année, par des 'raisons de fond et structurelles'.

La KPT avait adhéré à Curafutura en 2013 avec pour objectif de s'engager avec les autres membres en faveur d'un système de santé innovant, a-t-elle expliqué vendredi. Ces dernières années, il s'est toutefois avéré de plus en plus qu'une affiliation à l'association dans ses structures actuelles ne permettait plus à la KPT d'atteindre son objectif, dit l'assureur-maladie.

La KPT, fondée en 1890, renvoie dans son communiqué aux 'réformes urgentes et nécessaires dans le domaine de la santé'. Dans cette situation, 'il serait essentiel que la branche resserre ses rangs sur des thèmes importants de politique de santé', estime-t-elle.

/ATS