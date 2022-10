L’eau à nouveau consommable sans restriction à Cortaillod (NE)

Les habitants de Cortaillod (NE) peuvent à nouveau consommer sans restriction l'eau du réseau de la commune, ont fait savoir mercredi les autorités. C'est la fin d'une situation de crise qui a commencé il y a une semaine.

'Les derniers résultats des analyses réalisées par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) démontrent que l’eau est à nouveau propre à la consommation', précise un communiqué. Les prélèvements ont été effectués suite aux travaux de purges et de désinfection par chloration sur le réseau depuis vendredi.

A nouveau potable

La désinfection du réseau communal s’est ainsi déroulée avec succès et l’eau du réseau n’est plus polluée, assurent les autorités. Pour rappel, des analyses de routine accomplies le mardi 18 octobre dans le cadre d’un autocontrôle avaient révélé le lendemain, il y a tout juste une semaine, la présence d’Escherichia coli et d’entérocoques.

Le réseau de Cortaillod est actuellement alimenté par les eaux des sources de Boudry et le puits intercommunal de Boudry-Colombier. Des analyses sont par ailleurs en cours pour déterminer les causes et l’origine de la contamination bactériologique du réseau d’eau. Pour l’heure, la localisation de la contamination a été identifiée.

90'000 litres d’eau

Il s’agit du puits de la Tertillière. Ce dernier restera hors-service jusqu’à l’identification complète de la cause et la sécurisation de l’eau de la nappe phréatique. Les sources d’eau en provenance de la Montagne de Boudry et du puits de Perreux, non incriminées, sont pour leur part remises en service normalement.

Durant les jours sans eau, la commune de Cortaillod, qui compte plus de 4500 habitants, avait organisé un point de distribution d'eau en bouteilles. Au total, 90'000 litres d’eau ont été distribués. Les douches demeuraient possibles, sachant que la quantité de chlore injectée dans le réseau équivalait à celle d'une piscine publique.

La veille sanitaire assurée par le Service cantonal de santé publique (SCSP) a mis en évidence un impact sanitaire limité, relève le communiqué. Une quarantaine de personnes a eu recours à une consultation médicale ou à des conseils téléphoniques. Seules deux personnes adultes ont dû être hospitalisées.

Enfin, la réserve incendie a été garantie tant pour le village que pour la tranchée de Chanélaz durant les opérations.

