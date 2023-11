L'éléphante Panang revient au zoo de Zurich 28 ans après son départ

L'éléphante Panang a été rapatriée de Munich au zoo de Zurich, 28 ans après l'avoir quitté. Ce retour au bercail suit une recommandation du Programme européen pour les espèces menacées de reconstituer les structures familiales des éléphants asiatiques.

Panang, âgée de 34 ans, en provenance du parc animalier de Hellabrunn, à Munich, est arrivée à destination mardi soir, indique le zoo de Zurich mercredi. L'éléphante, qui a quitté Zurich à l'âge de 6 ans après y être née, va découvrir, ces prochains jours, une à une, les installations du récent grand parc des éléphants du zoo.

Réunification par étapes

Ensuite, elle sera présentée à sa mère Ceyla-Himali et à sa soeur Farha qu'elle n'a jamais rencontrée. La première étape de cette réunification se déroulera uniquement de manière olfactive et auditive. Puis, Panang sera présentée physiquement aux deux autres membres de sa famille à travers une haie grillagée. En cas de succès, les trois éléphantes seront réunies et laissées entre elles.

Deux gardiens du parc animalier munichois, connus de Panang, accompagnent l'acclimatation de l'éléphante et le processus de réunification durant plusieurs semaines à Zurich. Pour mener à bien cette opération, le parc des éléphants du zoo sera fermé provisoirement au public à plusieurs reprises ces prochains temps.

Succession en jeu

La mère Ceyla-Imali est âgée de 48 ans. Elle s'approche de la fin de sa vie. Dans cette perspective, la réunification avec Panang a lieu maintenant pour s'assurer que cette dernière et sa jeune soeur Farha, âgée de 18 ans, s'acceptent mutuellement.

Chez les éléphants, les hordes sont dirigées par des femelles mères. Les mâles vivent de manière solitaire et ne rencontrent des femelles que pour l'accouplement.

/ATS