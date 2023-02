L'hiver 2022/23 a été 2,5 degrés trop chaud et beaucoup trop sec

L'hiver 2022/2023 a jusqu'ici été beaucoup plus chaud et sec que la normale. Les températures se sont situées environ 2,5 degrés au-dessus de la moyenne pluriannuelle, selon SRF Meteo. Par endroits, il n'a jamais aussi peu neigé depuis le début des mesures.

Au sud des Alpes, il n'est tombé entre décembre et février que la moitié des quantités de précipitations hivernales habituelles. Dans les Grisons encore moins, précise dimanche l'institut météorologique. En Suisse romande, l'hiver a été un peu moins sec mais les quantités de précipitations sont inférieures à la moyenne.

La Suisse occidentale a vécu un mois de décembre avec en partie des précipitations supérieures à la moyenne, suivi de deux mois 'extrêmement secs', précise SRF Meteo.

Neige insuffisante

A la fin février, la couverture neigeuse a été inférieure aux valeurs minimales pluriannuelles en plusieurs endroits. Au Weissfluhjoch (GR), par exemple, l'épaisseur du manteau neigeux n'était que d'un mètre du 14 au 25 février. Jamais encore on n'avait enregistré aussi peu de neige à cette époque de l'année sur le site expérimental de l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (WSL).

Et dans le Jura bernois, seuls 4 centimètres de neige recouvraient le Chasseral (1600 mètres d'altitude) le 24 février. Là aussi, il s'agit d'un minimum pour la fin février. Jusqu'ici, le manteau neigeux n'était pas descendu à moins de 21 centimètres, selon SRF Meteo.

Dans le Bas-Valais, on ne mesurait que 193 cm de neige sur le glacier de la Saleina, près d'Orsières, à 2800 mètres, contre 255 cm en temps normal.

20 degrés à Nouvel An

Dans le même temps, les températures ont atteint des sommets. Le 1er ou le 2 janvier, quatorze stations de mesure, dont Payerne, Pully (VD) ou Delémont, ont ainsi enregistré les valeurs les plus élevées jamais mesurées pour le premier mois de l'année. La capitale jurassienne détient le record de l'hiver avec 20,9 degrés à la Saint-Sylvestre.

De manière générale, l'hiver a été trop chaud d'environ 2,5 degrés par rapport à la moyenne des années 1961 à 1990. L'excédent de température a même atteint trois degrés par endroits dans l'est du pays. Selon SRF Meteo, les hivers 2006/07, 2015/16 et 2019/20 ont toutefois été nettement plus chauds.

