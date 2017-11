L'hiver a lancé ses premiers assauts sur la Suisse. Entre dimanche après-midi et lundi matin, la température a chuté, la neige a fait irruption - jusqu'à 50 centimètres par endroits - et un déluge s'est abattu sur le Tessin, où une ligne ferroviaire est fermée.

Le train à crémaillère qui monte au Monte Generoso (TI) ne circule plus en raison de fortes chutes de neige, a indiqué lundi le service d'informations ferroviaires. L'interruption est prévue jusqu'à 16h00. Au-dessus de 1500 mètres, il est tombé entre 25 et 40 centimètres de neige dans plusieurs régions. La couche a même atteint 50 centimètres au nord du Tessin et localement en Engadine.

Plus bas, les flocons ont aussi fait leur apparition entre 600 et 800 mètres d'altitude, ont indiqué les services météorologiques meteonews et SRF Meteo. La limite s'est même abaissée à 500 mètres dans le canton de Glaris. Mais comme le sol était encore relativement chaud, le manteau blanc n'a guère résisté à ces altitudes.

Déluge au Tessin

Dans certaines régions, c'est la pluie qui s'est abattue en grande quantité durant les dernières heures. Le Tessin a été le plus arrosé, avec des pics mesurés à Stabio (109 millimètres par mètre carré), Coldrerio (100 mm) ou Locarno (77 mm). Mais comme la région souffrait clairement de sécheresse ces dernières semaines, ces précipitations ne posent pas de grand problème.

En raison de la neige, certaines voies de chemin de fer et routes de montagne sont fermées, à l'image du col du Glaubenbühl entre les cantons d'Obwald et de Lucerne. A Langnau (BE), la couche neigeuse a atteint 6 centimètres, alors que St-Gall a été saupoudré d'un centimètre de neige. Sur le Jura en revanche, les quantités de flocons ont été moindres.

Durant la journée de lundi, les précipitations vont encore toucher surtout le nord de la chaîne des Alpes et le sud du Valais. Par endroits, les quantités de neige atteindront entre 5 et 15 centimètres. Au fil des heures, la limite des chutes de neige va remonter vers 800 mètres.

