L'hiver fait son retour en plaine

L'hiver a fait son retour en plaine lundi. Après un début de semaine légèrement poudré, la semaine promet une série de journées glaciales. Les villes de Genève et de Lausanne activent leur plan grand froid.

Lundi, le Plateau était relativement épargné par la neige, comme Neuchâtel ou Lausanne, où aucun flocon n'est tombé. A l'est et à des altitudes légèrement plus élevées, de belles quantités de neige fraîche ont toutefois été recensées, selon Meteonews. A Elm (GL), à 958 mètres, il est tombé jusqu'à 30 centimètres en 24 heures, mais seulement 5 cm à Delémont (JU).

Une poignée d'accidents dus aux conditions météorologiques ont été signalés, sans faire de blessés. A Neuchâtel, plusieurs véhicules sont entrés en collision vers 7h45 dans une rue en forte pente. Près de Delémont, une voiture est sortie de la chaussée.

En plaine, les températures étaient négatives en matinée et ne devaient pas dépasser 2 degrés en journée, selon MétéoSuisse. La bise modérée, soutenue sur le bassin lémanique, accentue toutefois la sensation de froid. Par endroits, la température ressentie pouvait être de -10 degrés, explique à Keystone-ATS Michael Eichmann, de Meteonews.

Plan grand froid

Les températures glaciales attendues ces prochains jours ont conduit les villes de Genève et Lausanne à déclencher leur plan grand froid. Genève ouvre un abri de la protection civile supplémentaire de 80 places dès lundi soir et pour trois nuits au moins, a-t-elle annoncé dans un communiqué. La mesure fait passer à 581 le nombre de places d'hébergement d'urgence disponibles.

Lausanne augmente elle temporairement sa capacité d’accueil d’urgence de 50 places. La Ville a présenté en décembre sa stratégie à moyen terme de lutte contre le sans-abrisme. En 2024, 235 places d'urgence seront annualisées.

