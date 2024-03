L'initiative pour une retraite à 66 ans est refusée

L'initiative pour une retraite à 66 ans ne passe pas. A peine 18 mois après le petit oui à l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes à 65 ans, les Suisses refusent dimanche l'initiative des Jeunes PLR, selon une première projection de l'institut gfs.bern.

Les premiers résultats partiels confirment cette projection. Les Vaudois ont balayé le texte, selon les résultats de 241 communes sur 301. Les Genevois font de même par 77,5%. Le Valais refuse aussi l'initiative, selon les premiers résultats. A Zurich, le non atteint 70,8%, après le dépouillement de 31 communes sur 175. Dans les Grisons, c'est non à près de trois quarts des voix.

L'initiative 'Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne' (initiative sur les rentes) prévoyait de relever l'âge de la retraite AVS à 66 ans pour tout le monde d'ici 2033. Puis de le lier à l'espérance de vie, sur le modèle d'autres pays européens.

La retraite à 67 ans serait intervenue dès 2043. Celle à 69 ans en 2070. L'AVS aurait pu économiser 2 milliards de francs par an dès 2033 et ainsi faire face aux difficultés financières qui s'annoncent.

La gauche et les syndicats ont fortement critiqué le projet. Celui-ci ne ferait qu'exacerber les inégalités sociales. Les gros salaires continueraient à prendre une retraite anticipée au lieu de verser des cotisations. Par contre, la classe moyenne et les personnes qui ont de petits revenus seraient obligées de travailler plus longtemps alors qu'elles ont également une espérance de vie plus basse.

/ATS