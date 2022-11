L'opposant aux mesures anti-pandémiques Nicolas Rimoldi condamné

Le principal opposant aux mesures anti-pandémiques en Suisse alémanique écope d'une peine pécuniaire avec sursis à Lucerne. Le Tribunal de district reproche à Nicolas Rimoldi d'avoir participé à trois manifestations interdites l'an dernier et de les avoir organisées.

L'accusé âgé de 27 ans est sanctionné de 100 jours-amende à 120 francs et d'une amende de 400 francs. Il est reconnu coupable de contraintes, participations à des manifestations non autorisées, entrave au service de la police, empêchement d'accomplir un acte officiel, violation de l'obligation de porter un masque d'hygiène et non-respect des injonctions du personnel de sécurité

Président de l'association d'opposants aux mesures anti-pandémiques 'Mass-Voll', Nicolas Rimoldi avait fait recours contre des ordonnances pénales le punissant de 80 jours-amende à 80 francs avec sursis. Sa démarche a entraîné la tenue de ce procès. Dans son jugement publié mercredi, le Tribunal de district de Lucerne a alourdi la sanction que le Ministère public avait ordonnée.

L'accusé fait appel du jugement

Le prévenu a qualifié le jugement de 'honteux' sur Twitter. Il a annoncé son intention de faire appel à la deuxième instance.

Concrètement, la justice lucernoise lui reproche d'avoir participé à trois manifestations non autorisées qui ont paralysé le trafic routier en ville de Lucerne. Lors d'une visite du conseiller fédéral Alain Berset à Lucerne en octobre 2021, l'accusé s'était approché de trop près d'un cordon policier. Au cours du procès, son avocat a demandé l'acquittement de son client, en vain.

/ATS