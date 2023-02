La Chaux-de-Fonds: 221 habitants en moins à fin 2022

Pour la deuxième année consécutive, la population du canton de Neuchâtel a augmenté en 2022. L'accroissement de 278 personnes, à 176'245, est supérieur à celui de 2021 (+210) qui mettait fin à quatre années de baisse. La Chaux-de-Fonds enregistre toujours un recul.

'Le Conseil d'Etat se réjouit de voir la population du canton de Neuchâtel évoluer à nouveau positivement. Il y voit le fruit des efforts déployés ces dernières années pour améliorer et promouvoir l'attractivité du canton et y encourager la domiciliation', a-t-il indiqué jeudi.

La population suisse dans le canton s'est réduite de 313 personnes. La progression enregistrée en 2022 est le fait de la population de nationalité étrangère qui augmente dans toutes les régions et globalement de 591 habitants. Les ressortissants de nationalité française progressent le plus significativement, avec 416 habitants de plus, 'traduisant un mouvement d'installation découlant notamment des efforts déployés pour ancrer les travailleurs frontaliers', a précisé le canton.

La population a augmenté l'an dernier dans 21 des 27 communes neuchâteloises. L'ouest du littoral contribue de façon significative à la progression, La Grande Béroche et Boudry enregistrant les plus grandes augmentations, avec des évolutions de respectivement +85 et +68 habitants.

Plus de décès à la Chaux-de-Fonds

Six communes des Montagnes neuchâteloises enregistrent des baisses, trois d'entre elles (Brot-Plamboz, Les Planchettes et Les Ponts-de-Martel) à hauteur toutefois d'un seul habitant. Les reculs les plus significatifs sont enregistrés en valeurs relatives à La Chaux-du-Milieu (-4,87% ou -25 habitants) et en valeur absolue dans la commune la plus peuplée, soit à La Chaux-de-Fonds (-221 habitants ou -0,6 %).

Dans la Métropole horlogère, le recul de 221 porte l'effectif à fin 2022 à 36'478 personnes. 'La baisse de la population régulière résulte principalement du départ de ressortissants suisses qui se sont établis ailleurs dans le canton ou dans d'autres cantons romands. Plus de décès sont à déplorer cette année que de naissances', a expliqué la Ville. Cette dernière bénéficie toutefois de l'installation de personnes venues de France.

De son côté, la Ville de Neuchâtel enregistre une population de 44'416 habitants à fin 2022, soit 18 de plus que l'an dernier. Une stabilité démographique qui incite les autorités à poursuivre une politique active de domiciliation, au moment où 2000 logements s'apprêtent à sortir de terre ou sont en projet. Dans la commune, 441 naissances ont été enregistrées l'an dernier, contre 436 décès.

La commune de Val-de-Ruz continue de voir sa population progresser, avec une augmentation de 27 personnes. L'effectif s'est porté à 17'395 habitants au 31 décembre. Ce solde positif est toutefois inférieur aux hausses enregistrées ces dernières années, seule l'année 2019 ayant connu une progression plus faible (+19).

/ATS