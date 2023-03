La Confédération a délivré 19 visas pour les victimes du séisme

La Confédération a décerné à ce jour 19 visas pour des personnes touchées par le séisme en Turquie ou en Syrie et ayant des proches parents en Suisse. Plus de 200 demandes sont encore pendantes.

Dix-sept visas ont été émis par le consulat général de Suisse à Istanbul et deux par la représentation helvétique à Beyrouth, a indiqué lundi le secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), interrogé par Keystone-ATS. Par ailleurs, 167 demandes de visa sont en cours d'examen à Istanbul et 37 à Beyrouth.

Les tremblements de terre qui ont frappé la Turquie et la Syrie ont fait plus de 50'000 morts. Berne a instauré une procédure rapide pour les demandes de visas de personnes touchées dans les deux pays: elle concerne des victimes du séisme ayant perdu leur maison et ayant des proches parents en Suisse.

Il s'agit de la conjointe ou du conjoint, des parents, des grands-parents, des enfants ainsi que des petits-enfants mineurs - mais pas des soeurs et frères. Les proches en Suisse doivent être de nationalité suisse, titulaires d'un permis B (autorisation de séjour) ou C (autorisation d'établissement). La durée des visas est limitée à 90 jours.

/ATS