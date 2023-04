La Marche bleue s'arrête à Fribourg avant de rallier Berne

Partie de Genève le 1er avril, la Marche bleue pour le respect l’accord de Paris sur le climat aborde ses derniers kilomètres avant de rejoindre Berne. Elle a fait escale mercredi à Fribourg, avec un programme valorisant des initiatives locales appuyant la démarche.

Le thème de la journée était 'construire demain ensemble - imaginer, réaliser, relier'. Le matin, les marcheuses et les marcheurs ont été accueillis par le syndic Thierry Steiert ainsi que des membres des autorités communales et cantonales avant de prendre part à un programme très riche d'activités et de rencontres.

Ce dernier a pu être mis sur pied grâce aux nombreux acteurs qui s'engagent déjà concrètement, et de diverses manières, pour un 'avenir durable et viable pour tous'. Au centre-ville, au théâtre Equilibre, les marcheurs et le public fribourgeois supportant l'action ont assisté à des ateliers.

224 kilomètres

Ceux-ci ont abordé 'l’imaginaire au pouvoir' et 'l’art de la coopération'. Les participants ont parlé 'à bâtons rompus' des mesures du canton en faveur du climat et visiter une exposition sur le tourisme durable. Ailleurs, les migrants, un spectacle de cirque et des démonstrations de sport ont aussi figuré au menu.

Dans le quartier de Bluefactory, les portes se sont ouvertes pour illustrer le rôle du 'bâti' avec des ateliers, des rencontres et des discussions autour de l’innovation architecturale, culturelle et sociale. Des activités pour les enfants ont également été proposées, en partenariat avec le festival de 'l’île aux trésors'.

Accomplissant un périple de 224 kilomètres, la Marche parcourt à pied la Suisse romande pour appeler la Suisse à respecter l’accord de Paris pour le climat qu’elle a signé en 2015. Chaque jour, les initiatrices de la Marche bleue, accompagnées de dizaines ou centaines de participants, effectuent des étapes.

Capitale fédérale

Le cheminement doit les amener pas plus tard que samedi à porter leur revendication à Berne: 'La Suisse doit prendre des mesures urgentes pour réduire drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre afin de sauver nos écosystèmes, tout en assurant que l'impact social des mesures à prendre soit équitablement réparti'.

Les marcheuses et les marcheurs disent vouloir 'sortir du sentiment d’impuissance face à la crise climatique et contribuer à un débat de société'.

Les initiatrices sont la professeure d'université Julia Steinberger, l'avocate Irène Wettstein, l'infectiologue Valérie D'Acremont et la directrice du CSP Vaud Bastienne Joerchel.

/ATS