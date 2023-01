La Suisse commence ses travaux au Conseil de sécurité de l'ONU

Le drapeau suisse a été installé mardi au siège des Nations unies à New York pour marquer l'entrée de la Confédération, pour deux ans, au Conseil de sécurité de l'organisation. Il s'agit d'une première historique pour la Confédération.

Le drapeau helvétique a été installé à 18h (heure suisse) aux côtés de ceux de l'Equateur, de Malte, du Mozambique et du Japon, eux aussi nouvellement entrés en fonctions pour deux ans comme membres non permanents du Conseil de sécurité, en plus des cinq puissances permanentes (Etats-Unis, Grande-Bretagne, France, Russie et Chine) et des cinq autres pays non permanents entrés en 2022.

'Nous avons besoin du soutien des jeunes et des femmes pour assurer une paix durable (dans le monde)', a déclaré l'ambassadrice suisse à l'ONU, Pascale Baeriswyl, lors de la cérémonie officielle au siège de l'organisation à New York. 'Nous oeuvrerons dans un esprit de responsabilité partagée, avec une profonde humilité.'

La Suisse exercera la présidence tournante du Conseil en mai 2023 et octobre 2024. Elle entend faire valoir sa forte et longue tradition en matière démocratique et de respect du droit des peuples pour 'bâtir des ponts' entre les pays.

Ignorance, pauvreté, faim

Au-delà des conflits, Pascale Baeriswyl a souligné que les 'vrais ennemis' que doit combattre l'ONU sont la faim, l'ignorance, la pauvreté, la superstition, notamment.

'Dans la situation tendue que traverse le monde actuellement, cette entrée au Conseil de sécurité représente une chance pour la Suisse de pouvoir apporter sa contribution en faveur de la paix et de la sécurité', a indiqué mardi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dans un communiqué.

La première journée de travail, en ce début janvier, devait être consacrée à définir le programme au menu des membres pour le mois.

Le Conseil fédéral avait défini précédemment quatre axes de travail pour la Suisse: la paix durable, la sécurité climatique, le renforcement de l'efficacité du Conseil et la protection des populations civiles. Mais elle entend, plus largement, 's'engager activement' sur tous les thèmes figurant à l'agenda du Conseil.

