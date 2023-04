La Suisse compte 7% de détenus de moins qu'en 2019

Quelque 6445 personnes étaient détenues en Suisse au 31 janvier 2023. C'est 2% de plus qu'à la même date un an plus tôt, et 7% de moins qu'en janvier 2019, avant la pandémie de coronavirus, indique lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

'De ces 6445 personnes, 65% exécutaient une peine ou une mesure (y compris en exécution anticipée), 30% se trouvaient en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, et 5% étaient incarcérées pour d’autres raisons', précise le communiqué de l'OFS.

L'écrasante majorité des détenus sont des hommes (94,1%), tandis que les femmes représentent 5,9% de la population carcérale. Quelque 71% des personnes détenues au 31 janvier 2023 étaient de nationalité étrangère, en légère hausse par rapport à 2022 (70,1%), mais en légère baisse par rapport à 2019 (72,1%).

Fort taux de remplissage

Les prisons helvétiques affichent un taux de remplissage de 89,6%, notamment en raison d'une diminution du nombre de places de détention (7196) et d'établissements de privation de liberté (89).

En 2022, le nombre d'entrées en détention a diminué de 13% par rapport à 2021. 'Cette diminution est constatée principalement dans les cantons du Concordat d’exécution des peines de la Suisse orientale (- 38%), dans lesquels plusieurs établissements pénitentiaires ont fermé ou changé de fonction', pointe l'OFS.

Les incarcérations sont en revanche plus nombreuses au sein du Concordat de la Suisse centrale et du Nord-Ouest (+ 7%) et du Concordat latin (+ 9%).

Importantes variations

Le Relevé de la privation de liberté est réalisé annuellement depuis 1988. Il recense les effectifs de détenus selon le genre de détention, le sexe et la nationalité, ainsi que l'offre de places de détention.

Lors du premier relevé de ce type en 1998, la Suisse comptait 4621 détenus. La statistique a connu un pic en 2013, avec 7054 prisonniers. Depuis, le chiffre est redescendu sous la barre des 7000. Le pourcentage de femmes détenues a oscillé entre 7,4% en 1992 et 4,7% en 2014. Le pourcentage de détenus étrangers est communiqué depuis 2004. La valeur la plus faible a été enregistrée en 2006 (69%) et la plus forte en 2013 (74,3%).

Le nombre d'établissements pénitentiaires a fortement baissé depuis le début de la statistique. De 152 établissements en 1988, il a plafonné à 164 en 1995 pour s'établir à 89 en 2023. Le nombre de places de détention a de son côté progressivement augmenté pendant trois décennies, passant de 5487 en 1988 à 7529 en 2018. Il se situe à présent en baisse, avec 7196 places au 31 janvier 2023.

/ATS