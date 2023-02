La Suisse envoie de nouveaux experts et du matériel supplémentaire

La Suisse poursuit son aide aux victimes des tremblements de terre en Turquie et en Syrie. Médecins, ingénieurs et matériel d'hiver supplémentaire sont en route pour les zones sinistrées. Quelque huit millions de francs ont déjà été débloqués pour cette catastrophe.

Quatre experts médicaux supplémentaires du Corps suisse d’aide humanitaire se sont envolés lundi dernier pour Hatay, en Turquie. Ils ont pour mission de soigner principalement des enfants et leur mère dans un hôpital de la province. Ils renforcent l'équipe d'intervention déjà sur place depuis dix jours.

L'Aide humanitaire de la Confédération prépare aussi l'acheminement de 100 tentes familiales d'hiver et 10 tentes multifonctionnelles. Ce matériel vient s’ajouter aux 300 tentes déjà envoyées la semaine dernière en Turquie. Par ailleurs, 2000 kits d’hygiène sont en cours de distribution à la population de la ville de Kahramanmaras et de ses alentours.

La Direction du développement et de la coopération (DDC) a de son côté facilité l'acheminement de plusieurs tonnes d’équipements hivernaux donnés par un commerce de détail suisse.

300 tentes en Syrie

Les besoins sont également considérables en Syrie, où une équipe de la DDC avait été déployée la semaine dernière. Sur la base de son évaluation, quatre experts partiront en fin de semaine pour rejoindre Alep. L’équipe est composée de deux ingénieurs et de deux experts en sinistre.

Leur mission sera principalement de déterminer si les bâtiments encore debout sont habitables. La livraison de 300 tentes d’hiver au nord-ouest de la zone touchée par le tremblement de terre est également prévue.

Les besoins sur place sont immenses plus de 15 jours après le séisme. Les bilans intermédiaires des autorités font état de plus de 42'000 morts en Turquie et de presque 6000 en Syrie. L’ONU chiffre les besoins d’aide en Turquie à un milliard de dollars et à 400 millions de dollars en Syrie.

/ATS