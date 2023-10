La Suisse plaide pour une décentralisation de l'Eglise catholique

La Suisse plaide pour une décentralisation de l'Eglise à l'issue du Synode des évêques qui s'est clos samedi à Rome. Pour la première fois, des femmes et des hommes 'non-évêques' pouvaient y voter, dont la déléguée suisse Helena Jeppesen-Spuhler.

La Suisse souhaite la possibilité pour les Eglises locales de décider elles-mêmes de certaines questions, souligne le communiqué de la Conférence des évêques suisses (CES) publié dimanche. Elle prône aussi 'une plus grande participation et implication de tous, et met en avant les thèmes du célibat des prêtres et de l'ordination des femmes'.

La délégation suisse emmenée par Mgr Felix Gmür, président de la CES, comprenait aussi Claire Jonard, experte facilitatrice au synode.

Le symposium ouvert le 4 octobre est l’aboutissement d’une consultation mondiale lancée par le pape François en 2021 afin de faire participer tous les croyants à une réflexion sur la manière de renforcer l’Eglise. Présentée comme prioritaire, la question de la place des femmes y a suscité la plus forte résistance.

/ATS