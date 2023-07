La Suisse veut coopérer avec le Pakistan sur les risques naturels

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis a signé avec le Pakistan un protocole d'entente pour améliorer la coopération en matière de prévention et de réponse aux catastrophes naturelles. Le pays avait été touché par de grosses inondations en 2022.

Le document a été signé en présence du Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, ajoute le Département des affaires étrangères (DFAE) dans un communiqué samedi après-midi. Cette visite souligne la forte solidarité de la Suisse envers ce pays d'Asie du sud qui a été touché par des 'inondations du siècle' en 2022, ajoute le DFAE.

Le but de ce protocole d'entente est de favoriser une meilleure collaboration entre les deux Etats, notamment de mettre en commun les ressources, les connaissances et l'expérience en matière de gestion des risques de catastrophes, explique le DFAE. Le changement climatique pose de grands défis à toute la région sud-asiatique: au Pakistan, le niveau des mers augmente, les précipitations liées à la mousson s'intensifient et la fonte des glaciers s'accélère.

/ATS