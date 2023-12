La Suisse veut lancer un organe consultatif pour les réfugiés

Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) veut un organe consultatif pour les réfugiés en Suisse et au niveau multilatéral. Il va établir un cadre pour cette entité qui sera pilotée par des ONG, a dit mercredi à Genève la secrétaire d'Etat Christine Schraner Burgener.

Cet engagement fait partie de ceux que la Suisse a dévoilés au début du second Forum mondial des réfugiés. 'Le parlement suisse des réfugiés est un exemple de bonne pratique pour renforcer la participation', a affirmé Mme Schraner Burgener en ouvrant la réunion coorganisée avec l'ONU.

La Confédération souhaite aussi aider davantage les efforts des pays d'accueil pour associer les réfugiés à la société. Elle va soutenir des initiatives dans plusieurs pays et au niveau multilatéral.

Environ 4000 personnes, dont plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement et des dizaines de ministres, participent jusqu'à vendredi au forum. De nombreuses promesses sont attendues des gouvernements et des organisations internationales.

