La barre des 20 degrés franchie au Tessin et dans le nord-ouest

Le mercure a brièvement dépassé vendredi les 20 degrés en plusieurs endroits de Suisse. Les températures les plus élevées ont été enregistrées au Tessin, avec 21,8 degrés à Biasca, et dans le nord-ouest du pays, avec un peu plus de 20 degrés.

Le thermomètre a atteint 20,6 degrés à Delémont et 20,5 à Bâle/Binningen, selon les données de MétéoSuisse. En Valais, Sion a atteint précisément 20 degrés. Pour Genève, 19,9 degrés n'ont tout juste pas suffi pour qualifier la journée d'estivale.

Une douche froide attend le pays samedi: le thermomètre ne dépassera pas les 10 à 12 degrés, contre encore 16 degrés dans le sud. Le scénario est le même pour dimanche.

/ATS