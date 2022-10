La bécasse, espèce menacée, doit être protégée par les autorités

Traquée par les chasseurs, dérangée par les loisirs en forêt et bientôt encerclée par des éoliennes: l'existence de la bécasse des bois est en sursis, alerte Birdlife. L'association suisse pour la protection des oiseaux demande que les autorités prennent des mesures.

Avec un effectif national estimé à entre 1000 et 4000 mâles, l'espèce figure déjà sur la liste rouge des oiseaux menacés en Suisse, et pourtant elle est toujours chassable, fustige Birdlife mercredi dans un communiqué. Et d'avancer qu'en 2021, 326 bécasses ont été tuées dans les cantons romands et 1256 au Tessin, des chiffres en hausse par rapport à l'année précédente. Cet oiseau nicheur n'est pas chassé dans les autres cantons.

Les chasseurs se justifient en disant ne tuer que des bécasses migratrices. Or des recherches d'ornithologues, basées sur la pose d'émetteurs, montrent qu'une part conséquente des oiseaux nicheurs restent sur leurs territoires de reproduction longtemps après le début de la chasse, pointe l'association.

Elle avance que 14,3 à 32,7% des bécasses tuées seraient des oiseaux indigènes. Il convient donc d'interdire la chasse de loisirs de cet oiseau. Birdlife souhaite une protection fédérale. Elle déplore qu'au niveau cantonal, seules des 'mesures cosmétiques' ont été prises pour 2022, comme le décalage du début de la chasse de quelques jours, soit dès le 20 octobre.

L'association cite comme mesure possible l'instauration de moratoires. En dehors de la chasse, d'autres mesures doivent être prises, notamment pour préserver les habitats forestiers de la bécasse, qui est en déclin depuis plusieurs décennies.

/ATS